Иранский нападающий не спешит покидать Россию

27 дек. 18:25

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун не намерен покидать команду в зимнее трансферное окно. Об этом говорится на странице фанатского сайта о французском "Лионе" Cafe du Commerce OL в соцсети Twitter.

По данным источника, очень близкого к 26-летнему форварду, Азмун собирается доработать контракт с российским клубом до конца. Летом 2022 года нападающий планирует планирует рассмотреть все доступные предложения и выбрать лучшее.

Напомним, ранее "Зенит" предлагал иранцу продлить контракт, однако получил отказ.

В сезоне 2020/21 Азмун провел за "Зенит" 24 матча в чемпионате России, отметившись в них 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В нынешнем сезоне форвард в 21 матче во всех турнирах забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона.