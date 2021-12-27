В канун Нового года власти Севастополя смягчили ковидные ограничения

27 дек. 17:27

Новогодние праздники для жителей и гостей Севастополя пройдут с меньшими ограничениями - власти города отменили обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом с 28 декабря в заведениях общепита, театрах и кинотеатрах.

"С завтрашнего дня это ограничение снимается", - сказал в ходе заседания оперативного штаба губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает РИА Новости.

В то же время в общественных местах и на городском транспорте сохраняется масочный режим, - добавил губернатор, отметив, что режим повышенной готовности продлевается до 31 января 2022 года.

Напомним, Севастополь стал одним из первых в стране городов, где коллективный иммунитет достиг 91%, а уровень заболеваемости коронавирусом в городе за неделю снизился на 50% - до 59 заболевших COVID-19 за последние сутки.