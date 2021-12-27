Коррупционеры украли у государства $1,6 млн в Армении

27 дек. 17:17

Преступная схема, участники которой занимались отчуждением госнедвижимости, была реализована в Армении, в результате бюджет понес ущерб на 790 млн драмов (порядка $1,6 млн). Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Установлено, что департамент по управлению госимуществом (в данный момент Комитет по управлению госимуществом - ред.) вступил в сговор с компанией, занимавшейся оценкой недвижимости. В результате с 2016 по 2020 годы она занижала цены, на основании которых проводились аукционы по отчуждению имущества, передает Sputnik Армения.

По факту открыто 20 уголовных дел по ч.1 и 2 ст.308 (Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия ) или ч.2 ст.315 (Служебная халатность) УК Армении. Пять из них переданы на доследование.