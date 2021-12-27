Россияне назвали Назарбаева в числе самых популярных зарубежных политиков

27 дек. 16:54

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что жители России считают Китай, Казахстан и Беларусь самыми дружественными странами.

"Китай, Казахстан и Беларусь. Новых союзников пока не образовалось, противников новых тоже не стало", - приводит слова Федорова "Известия".

Он также перечислил самых популярных зарубежных политиков среди жителей страны.

"Си Цзиньпин. За ним — Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко. Белорусский лидер после выборов 2020 года сбавил обороты. Но еще держится", — сказал директор ВЦИОМ.