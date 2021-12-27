Экс-глава Кубани презентовал в Абхазии проект уникальной гостиницы "Москва резорт"

27 дек. 16:48

В Абхазии состоялась презентация беспрецедентного проекта гостиничного и апартаментного комплекса "Москва резорт", пишет ТАСС.

Уникальный проект презентовал экс-губернатор Краснодарского края и экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. На мероприятии присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр республики Александр Анкваб, депутаты парламента и члены правительства.

"Москва резорт" будет построена в Пицунде, стоимость проекта 20 млрд рублей.

"Рассчитывать только на себя, на собственные силы - это тупиковый путь, и то, что вы делаете ставку на российского инвестора, абсолютно правильно. Это беспрецедентный проект, в России таких проектов нет, он совершенно экологичный, он должен вписаться в климатическую зону, это будет гостиница вся зеленая", - рассказал Ткачев на презентации.

Строительство займет около трех лет. В результате на площади 45 га появится гостиница рассчитанная на 700 мест, а также апартаменты на 1 тыс мест. Ожидается, что туристический оборот составит около 150 тыс человек в год.

"Абхазия в свое время была местом для "дорогих" отдыхающих, и за многие годы вы растеряли богатого клиента, он уехал в другие курорты. Мне кажется, Абхазия по природе и берегу - лучшая на черноморском побережье, и ей надо вернуть былую славу на туристическом рынке, создавая четырех, пятизвездочные отели", - отметил экс-глава Кубани.