Подмосковные школьники продолжат обучаться очно

27 дек. 16:37

Школьников Московской области не будут переводить на дистанционную форму обучения. Об этом сообщила сегодня заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

"Таких планов нет, никого мы на дистанционку переводить не будем, мы только за очное обучение. Сейчас санитарно-эпидемическая обстановка сложная, но она стабилизируется", - цитирует зампреда правительства ТАСС.

Каклюгина подчеркнула, что около 90% учителей подмосковных школ сделали прививку от коронавируса COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в Московской области диагностировали у 636 354 человек. Справились с болезнью 584 110 жителей Подмосковья, умерли - 11 917.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 280 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. В России выявлены 10 415 230 случаев заражения.