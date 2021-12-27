Жители стран Ближнего Востока составили основу турпотока в Россию

27 дек. 16:28

В этом году Россию чаще остальных посещали туристы из стран Ближнего Востока, сообщили в Ростуризме.

"Активнее всего к нам, конечно, сейчас едет Ближний Восток. Это все арабские страны - ОАЭ, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия", - рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник.

Медленно начал оживать турпоток из Европы, речь идет о путешественниках из Германии, добавила она.

Догузова отметила, что в 2021 году общий оборот туротрасли в России составит 2,5 трлн рублей.