В Грузии появится структура для расследования преступлений, совершаемых госслужащими

27 дек. 16:26

В Грузии создадут новую структуру, которая будет заниматься расследованием преступлений, совершенных госслужащими. Пакет законодательных изменений, подразумевающий формирование такой службы, зарегистрировал на сегодняшнем заседании бюро парламента Грузии.

Согласно законопроекту, также будет создана служба по защите персональных данных, которая будет изучать законность ведения тайных прослушек следственными органами и обработку личных данных людей.

В пояснительной к законопроекту записке сказано, что два ведомства будут созданы после упразднения Службы государственного инспектора, которая в настоящее время занимается и расследованием должностных преступлений и проверкой законности обработки персональных данных, передает ТАСС.