Около миллиона жителей Ставрополья полностью привились от COVID-19

27 дек. 16:16

Порядка 1,2 млн жителей Ставропольского края вакцинировались от коронавируса, большая часть из них завершила полный курс вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба регионального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За последние сутки от COVID-19 привились более тысячи человек. Общее число вакцинированных первым компонентом в крае составило 1 млн 186,9 тыс жителей. Второй компонент получили 981 тыс 293 человека, из них 873 - за последние сутки.

Стоит добавить, что среди тех, кто привился от инфекции, 343 тыс 319 человек - в возрасте старше 60 лет.