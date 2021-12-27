Иран поможет Йемену справиться с кризисом

27 дек. 15:51

Иран постарается как можно найти решение кризиса в Йемене. Об этом заявил сегодня на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Он подчеркнул также, что Иран продолжит поддерживать народ Йемена.

"Наш совет, как всегда, - искать политическое решение как единственный способ положить конец кризису в Йемене. Мы поддерживаем беззащитный народ Йемена, чтобы голос угнетенного населения этой страны был услышан", - цитирует представителя внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Напомним, с августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов (йеменские повстанцы).