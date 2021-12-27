Врач рассказала, как подготовить организм к новогоднему пиршеству

27 дек. 15:38

Диетолог Светлана Титова напомнила, что новогодние праздники - испытание для пищеварительной системы, к нему лучше подготовиться заранее, пишет "Доктор Питер".

Утром 31 декабря врач рекомендует позавтракать как обычно, легкий обед - немного супа, рыбы и свежих овощей - лучше перенести на 16-17 часов.

Очень важно в новогодние дни пить достаточное количество воды - около двух литров ежедневно.

Помимо традиционного оливье, на новогодний стол лучше поставить необычные и красивые блюда. Пусть еда радует не только желудок, но и глаз. Эстетическое удовольствие в Новый год крайне ценно.

Диетолог советует поставить на праздничный стол большое блюдо со свежей зеленью и вазу с мандаринами и грушами. Богатые клетчаткой продукты помогут организму легче усваивать калорийную пищу.

На горячее лучше приготовить курицу, индейку, кролика или рыбу. Основное блюдо не стоит смешивать с тяжелыми гарнирами типа картошки и круп, напомнила Титова.

Диетолог призвала не есть всю ночь напролет, нужно оставить организму время на переваривание, позволить ему отдохнуть во время сна 1 января.