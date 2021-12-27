Глава МИД Грузии станет послом в США

27 дек. 15:36

В середине января 2022 года министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани покинет свой пост, сообщает Front News.

По данным агентства, он будет назначен на пост посла Грузии в США.

Согласно предварительной информации, грузинская сторона уже уведомила США о назначении Залкалиани послом, передает "Грузия Online".

Напомним, нынешний посол Грузии в США Давид Бакрадзе покинет свой пост в начале января 2021 года в связи с истекшим сроком полномочий. Он намерен продолжить работу в одной из международных организаций.