Незаконная охота на Кубани закончилась для жителя КЧР уголовным осуждением

27 дек. 15:35

ЗАГ: Незаконная охота на Кубани закончилась для жителя КЧР уголовным сроком

В Краснодарском крае вынесли приговор жителю Карачаево-Черкесии, который незаконно охотился на косуль, сообщает сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Установлено, что в марте 2020 года осужденный, находясь на территории охотничьих угодий в Отрадненском районе Краснодарского края, не имея соответствующего разрешения на охоту, используя самозарядный карабин "Тигр", застрелил трех косуль. В ноябре 2020 года подсудимый осуществил незаконную добычу еще четырех косуль ", - сказано в сообщении

В пресс-службе уточнили, министерству природных ресурсов Кубани нанесен ущерб в размере 280 тыс рублей.

Охотника признали виновным по части 2 статьи 258 УК РФ ("незаконная охота, группой лиц по предварительному сговору, с применением механического транспортного средства, с причинением особо крупного ущерба"). Мужчина частично признал свою вину и сожалеет о случившемся.

Отмечается, что суд приговорил жителя КЧР 3,5 годам лишения свободы условно, а также запретил ему заниматься охотой в течение двух лет. Кроме того, фигурант дела должен выплатить штраф в размере одного млн рублей.