Зам Байдена подливает масло в огонь отношений США-РФ

Что-то давно мы не слышали про Камалу Харрис. Тем кто забыл, напомним, что это вице-президент США, зам Байдена, второй человек в американском истеблишменте. Во время предвыборной кампании на нее возлагали большие надежды. Эксперты говорили, что пожилому Байдену будет трудно руководить, и он отдаст все бразды правления именно Камале, женщине ямайского и индийского происхождения. Некоторые наиболее язвительные политологи даже прогнозировали, что к середине своего срока сонный Джо уйдет в мир иной, а Харрис по закону займет его место. Пока что у Байдена все нормально, и мы вместе с Путиным желаем ему только здоровья.

Харрис сразу после избрания Байдена быстро стала не особо заметна. Выступают обычно госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Виктория Нуланд, советник по безопасности Джейк Салливан, а также руководители ЦРУ и Пентагона. Однако вице-президент решила все-таки напомнить о себе, заявив, что Америка готова ввести санкции против России в случае ее атаки на Украину. По словам Харрис, Вашингтон обсуждает возможные санкции с союзниками. Такое ощущение, что на Западе нет своих проблем, либо в преддверии рождества там было настолько скучно, что признаки жизни подавали лишь те, кто пугали "нападением путинских танков" на Украину.

Многие россияне наверняка уже устали от этой темы. Почти все западные политики и СМИ высказались о вторжении России в Украину. Сколько еще можно? При этом любой гражданин РФ, даже не будучи военным или политическим экспертом, понимает, насколько это абсурдно. Зачем России вторгаться в Украину? Да еще и получать вредные для экономики санкции. Все, чего хотела Россия, она уже добилась. Крым – наш, а Донбасс не войдет в состав Украины, пока не получит гарантий автономии и особого статуса русского языка, что есть в минских соглашениях. Понимают это на самом деле и западные политики. Но тогда спрашивается, зачем постоянно подозревать Россию в нападении?

Первое, что приходит в голову – это информационная война. Определенным силам в США и ЕС очень не нравится, что экономика России восстанавливается, идет импортозамещение, а Европа так и не смогла отказаться от нашего газа и "Северного потока-2". Поэтому нужно постоянно поддерживать миф о злой России. Иначе как оправдать то, что НАТО и США документально назвали Россию главным соперником?

Сама по себе информационная война не имеет смысла, если не ведет к политическим или экономическим целям. А они, на самом деле, весьма серьезные. Когда твое население воспринимает другую страну как врага, намного легче вводить санкции. Тиражируя в Европе новость о скором нападении, властям США удается не только консолидировать свою общественность, уставшую от карантина и инфляции, но и объединять саму Европу. В последние годы внутри НАТО серьезные проблемы из-за противостояния Британии с Францией и греков с турками.

Если думать экономическими категориями, то угроза вторжения России служит оправданием повышения военных расходов стран-членов НАТО. Это особенно актуально для Германии, которая традиционно уклоняется от милитаризации. От новых видов вооружений ВПК, особенно американский, заработает миллиарды долларов.

Еще одним объяснением обвинениям, которое тоже напрашивается, могла бы быть провокация. На той неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу предупреждал, что американские ЧВК хотят применить химоружие на Донбассе. Понятно, что в таком случае Россия в стороне стоять не будет, и ей придется ввести силы в ДНР и ЛНР для защиты мирного населения. Тогда западные СМИ все в один голос будут кричать о второй агрессии России после Крыма, тыча пальцем в зрителя со словами "А мы ведь предупреждали". То есть сейчас новости о вторжении России тиражируются, чтобы заранее подготовить население к тому, что Москва – "агрессор". Чтобы во время самой провокации, никто не разбирался, что эскалация случилась по вине США и Украины. Виноват Кремль и точка!

Комментируя очередные обвинения о планах нападения в немецком Bild сенатор Алексей Пушков сказал следующее: "У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: "Надо поставить русских на место!"".

Действительно, такое ощущение, что многие на Западе потеряли страх войны и морально готовятся к войне. Но в реальности войны никто не хочет, и к ней не готовы ни в США, ни тем более в ЕС. Байден уже сказал, что воевать за Украину не будет. Вся эта инфо-кампания рассчитана лишь для оправдания новых антироссийских санкций, для продажи вооружений и сплочения Североатлантического альянса. Получится ли этой сделать у Камалы Харрис и другим, скоро выясним. Тем временем в Брюсселе уже всерьез обеспокоены ситуацией, генсек Альянса Йенс Столтенберг предложил возобновить платформу Совет Россия-НАТО.