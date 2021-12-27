Иран не приемлет никаких условий, выходящих за рамки СВПД

27 дек. 15:26

Руководство Ирана не примет никаких условий, не предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом сообщили сегодня в министерстве иностранных дел Ирана.

В МИД отметили, что некоторые участники переговоров стремятся выдвинуть дополнительные требования, однако Тегеран не возьмет на себя никаких обязательств, которые выходят за рамки данной сделки, и выступает за полную отмену санкций.

"Мы полны решимости достичь приемлемого результата на переговорах в Вене и не будем пренебрегать своими интересами. Мы призываем страны "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия - прим. ред.) принять серьезные меры для возвращения к СВПД", - приводит сообщение иранского внешнеполитического ведомства ТАСС.