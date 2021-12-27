РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Иран не приемлет никаких условий, выходящих за рамки СВПД

Иран не приемлет никаких условий, выходящих за рамки СВПД

Руководство Ирана не примет никаких условий, не предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом сообщили сегодня в министерстве иностранных дел Ирана.

В МИД отметили, что некоторые участники переговоров стремятся выдвинуть дополнительные требования, однако Тегеран не возьмет на себя никаких обязательств, которые выходят за рамки данной сделки, и выступает за полную отмену санкций.

"Мы полны решимости достичь приемлемого результата на переговорах в Вене и не будем пренебрегать своими интересами. Мы призываем страны "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия - прим. ред.) принять серьезные меры для возвращения к СВПД", - приводит сообщение иранского внешнеполитического ведомства ТАСС.

1310 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео