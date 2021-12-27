В Казахстане госслужащим разрешат подрабатывать

27 дек. 15:12

У госслужащих в Казахстане может появиться возможность иметь дополнительный заработок в нерабочее время.

Как сообщила председатель агентства Казахстана по делам государственной службы Анар Жаилганова, сейчас госслужащие не имеют права заниматься дополнительной работой.

"Мы думаем о дальнейшем внесении такой нормы в закон. То есть вводим, что в свободное от работы время можно заниматься дополнительной работой. Сейчас в законодательстве этого нет. Но мы готовимся", - отметила она на брифинге.

Жаилганова рассказала, что государственный служащий в нерабочее время может подрабатывать, например, в такси. Сверхурочная работа госслужащих не должна быть связана с предпринимательством.