В Киеве предложили Кадырову выступить в Гааге с речью о присоединении Украины к России

27 дек. 14:52

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров не является человеком, который может рассуждать о суверенитете других государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, Кадыров хочет присоединить Украину не к России, а непосредственно к Чечне. "Он решил и Киев захватывать, и вообще Украину присоединять к Чечне", — сказал политик.

При этом он посетовал, что руководство страны никак не отреагировало на заявления чеченского лидера.

"Самое интересное, что я до сих пор не вижу реакции нашего руководства страны. Помнится, Зеленский запретил комментировать международную политику. А что же теперь? Мы будем молчать?", - подчеркнул Гончаренко.

Депутат также предложил Кадырову выступить в Гааге, где находятся Международный суд ООН и Международный уголовный суд. По его мнению, главу республики там "выслушают с радостью".