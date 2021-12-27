Добровольцы в Израиле получили четвертую дозу вакцины от коронавируса

27 дек. 14:45

В медицинском центре Шиба недалеко от Тель-Авива началось исследование эффективности введения четвертой дозы вакцины от коронавируса, сообщает Associated Press (AP).

В рамках исследования 150 медработников, в августе получивших третью "бустерную" дозу вакцины, ввели четвертые дозы вакцины Pfizer. Ученые намерены выяснить, есть ли смысл в вакцинации четвертой дозой всего населения страны, сможет ли дополнительная прививка дать защиту от омикрон-штамма.

Ранее в декабре в Израиле разрешили четвертую дозу вакцины для жителей старше 60 лет, а также медицинских работников.