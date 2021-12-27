Лавров: Россия ни у кого не просит отменить санкции

27 дек. 14:39

Россия никого не просит об отмене санкций. Такое заявление в ходе интервью YouTube-каналу "Соловьев Live" сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы никого никогда не просили, чтобы санкции с нас сняли. Мы даже не будем унижаться ни перед кем", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее ряд западных СМИ, ссылаясь на источник в администрации американского президента Джо Байдена, сообщил, что в США в случае обострения на Украине могут ограничить в Россию импорт смартфонов, автозапчастей и основных компонентов самолетов.