Турция приняла в этом году больше россиян, чем жителей всего остального мира

Более 4,5 млн граждан России посетили Турцию с января по ноябрь 2021 года, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"По итогам 11 месяцев 2021 года в иностранном турпотоке в Турцию по-прежнему с большим отрывом от стран-"соперников" лидирует Россия. В январе — ноябре в Турции было зарегистрировано 4 555 047 туристических визитов граждан РФ (доля в общем турпотоке — 20%)", — приводит ее слова ТАСС.

По словам директора АТОР, 3,54 млн россиян провели свой отдых в Анталие. Далее расположились Стамбул, принявший 724,3 тыс туристов из России, и курорты Эгейского побережья (278 тыс человек).

Ломидзе добавила, что в пятерке стран-лидеров на турецком туристическом рынке также оказались Германия, Украина, Болгария и Иран.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший преподаватель кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Евгений Ицаков, в этом году на туристических потоках в Турции сказались разные требования по эпидемиологической безопасности в России и в Европе. "На мой взгляд, повлияло то, из каких стран в Турцию разрешалось съездить отдохнуть. Мы сейчас живем в соответствии с ковид-волнами, которые идут в разное время в разных странах. В этом году оказалось, что Турция попала в красную зону для Европы, а потому из ЕС не приехали традиционные для турецких курортов туристы из Германии", - прежде всего сказал он.

"Зато для россиян Турция была одной из немногих открытых стран для туризма. Точно так же, к примеру, на Мальдивах и в ОАЭ, в меньшей степени в Египте, сейчас настоящий наплыв россиян – потому что туда можно поехать отдыхать. Они и раньше были популярны среди отдыхающих из России, но до такой степени. Надо отметить, что за время пандемии люди накопили средства, чтобы потратить их на отдых, в том числе и в Турции, и на Мальдивах, и в Эмиратах. Что касается именно Турции, то это одна из немногих стран, которая не только открыта для посещения россиянами, но и входит в число крупнейших туриндустрий мира. Она достаточно привычная и понятная для наших граждан, поэтому так много их приехало в Турцию", - сообщил Евгений Ицаков.

Дальнейший рост популярности Турции среди российских туристов также будет зависеть от эпидемиологической ситуации. "Посмотрим, будет ли для нас Турция открыта и появятся ли конкурентоспособные альтернативы. Россияне для Европы по-прежнему находятся в красной зоне, нас не особо пускают в ЕС, хотя традиционно он был основным направлением для путешествия россиян. Сейчас люди, которые могли бы поехать в Европу, едут в Турцию. В 2022 году ситуация может развиваться иначе, если в Евросоюзе признают "Спутник V" как разрешенную вакцину. Тогда часть российских туристов полетят отдыхать не в Турцию, а в Европу", - заключил эксперт.