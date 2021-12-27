В Казахстане посчитали, насколько подорожал оливье за год

27 дек. 14:16

В Казахстане в преддверии Нового года посчитали "индекс оливье", который уже более десяти лет является неофициальным способом определения паритета покупательской способности.

В этом году шесть порций (1,5 кг) новогоднего салата обойдутся в 2 095 тенге. На прошлый Новый год оливье стоил чуть менее 2 тыс тенге. Тем, кто не хочет готовить салат, придется отдать за него в супермаркетах и кулинариях минимум 3 750 тенге.

В основу "индекса оливье" лег следующий список продуктов: картофель – 200 тенге за кг; яйцо куриное – 50 тенге за штуку; консервированный горошек – 360 тенге; колбаса докторская – 2 тыс тенге за кг; майонез – 450 тенге за 400 г; соленые огурцы – 600 тенге за 700 мл; морковь (по желанию) – 150 тенге за кг.