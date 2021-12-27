Солнце стало причиной ДТП в Дагестане

27 дек. 14:06

В Табасаранском районе машина сбила 11-летнего мальчика, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

По данным ведомства, 49-летний водитель Hyundai Solaris сбил ребенка из села Ягдыг, шедшего по краю проезжей части дороги.

Отмечается, что мальчика в критическом состоянии доставили в больницу

Как рассказал сам виновник аварии пресс-службе МВД, в момент наезда его ослепило солнце.

"Ехал из Дербента в село Гурик. Был закат, и меня ослепило солнце. Была спешка, и в процессе этого я детей даже не заметил. Меня занесло, и сбил ребенка", – заявил мужчина.