В Батуми вандалы повредили главную елку города

27 дек. 13:57

Неизвестные повредили часть иллюминации на новогодней елке, установленной на площади Европы в центре Батуми.

В мэрии назвали эти действия вандализмом и призвали жителей города беречь общественную собственность, передает "Грузия Online".



"Поврежденная часть елки уже восстановлена. Просим вас беречь городскую собственность и украшения, которые создают новогоднее настроение", - заявили в мэрии.

Напомним, иллюминацию на новогодней елке на площади Европы в Батуми включили в минувшую субботу, 25 декабря.