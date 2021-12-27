РПЦ: Эрмитаж должен вернуть раку Александра Невского

27 дек. 14:03

Патриарх Кирилл считает необходимым возвращение раки для мощей князя Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру Петербурга.

"Нахождение раки в Зимнем дворце - это в том числе и оскорбление памяти государыни императрицы Елизаветы Петровны, которая даже представить себе не могла, что созданная по ее повелению рака будет находиться не в Александро-Невской лавре, а в Зимнем дворце", - заявил патриарх, его слова приводит пресс-служба.

Предстоятель РПЦ уверен, что возвращение святыни должно проходить "при соблюдении требований специалистов по обеспечению ее сохранности". Патриарх Кирилл решительно против идеи Эрмитажа, который предлагает создать копию раки и передать ее Церкви.

Рака находится в Эрмитаже с 1922 года, ранее, с XVIII века, она располагалась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Мощи Александра Невского в настоящее время находятся в Троицком соборе.