Лавров заявил об "истерике" Запада вокруг России

27 дек. 13:46

Запад устраивает "истерику" вокруг России, но Владимир Путин и Джо Байден понимают, как вести "взрослый диалог. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вот эта истерика, которую устраивают вокруг Российской Федерации, это по-настоящему истерика", - приводит слова министра РИА Новости.

Он отметил, что у солидных лидеров такая истерика отсутствует. По его словам, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве вели "взрослый разговор" по конкретным вопросам, при этом понимая, что в ключевых делах их позиции сильно расходятся.

"Но говорили взрослые люди, опытнейшие политики, которые наметили в конечном итоге пути диалога", - добавил глава ведомства.

Лавров считает, что в НАТО собрались "невзрослые люди", потому что параллельно с возобновлением каналов между Москвой и Вашингтоном Альянс "рубил" каналы взаимодействия.

"Господин Столтенберг выгнал оставшихся десять человек из представительства РФ при НАТО. В Брюсселе работать невозможно. Вот есть все-таки люди, которые понимают необходимость диалога при всех обстоятельствах, а есть другие", - уточнил он.