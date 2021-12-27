Два человека погибли в лобовом ДТП на Кубани

27 дек. 13:38

В Краснодарском крае вечером 26 декабря случилось смертельное ДТП, погибли два человека.

Лобовое столкновение произошло в Динском районе на автодороге М-4 "Дон". На встречную полосу выехал "Фольксваген Пассат" под управлением 44-летнего мужчины, там он столкнулся с "Хендэ Солярис" под управлением 68-летнего водителя.

В ДТП погиб водитель "Фольксвагена" и 68-летняя пассажирка "Хендэ". Второй водитель госпитализирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.