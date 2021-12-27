В Крыму на фоне холодов фиксируется рекордное потребление электроэнергии

27 дек. 13:26

Энергопотребление в Крыму обновило значение исторического максимума в связи с непогодой.

Прежний рекорд потребления электричества был установлен 20 января 2021 года.

"Максимум пройден (24 декабря) в 10:00 по московскому времени при среднесуточной температуре наружного воздуха минус 2,3 градуса и составил 1 тыс 587 МВт", - говорится в пресс-релизе филиала АО "Системный оператор Единой энергетической системы" - "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга".

На прошлой неделе в Крыму ночные морозы достигали 15 градусов мороза.