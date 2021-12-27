Азербайджанские коммандос защитят Карабах от незаконных вооруженных формирований

Деятельность незаконных вооруженных формирований в Карабахе остро ставит вопрос об обеспечении Азербайджаном безопасности освобожденных районов и возвращающихся туда граждан. Российские миротворческие силы в настоящее время выполняют наблюдательные и гуманитарные функции в зоне своей ответственности, при этом Армения продолжает накачивать Ханкенди солдатами и оружием. Армянские боевики, проникающие по Лачинскому коридору в зону ответственности РМК под видом "местного населения", демонстративно проводят "учения", на которых отрабатывают диверсии и теракты против законных властей и жителей Карабаха, готовятся к атакам на инфраструктуру, строящуюся в этом азербайджанском регионе в рамках работ по его экономическому и социальному возрождению.

Незаконные вооруженные формирования создают угрозу жизни не только гражданам Азербайджана, но и российским миротворцам, характерен пример теракта 13 ноября у села Дашалты, когда армянский боевик подорвал гранату в непосредственной близости от представителей РМК и азербайджанских солдат. Поскольку у россиян нет мандата на полицейские функции, они могут лишь задерживать нападающих на них диверсантов и отдавать властям того государства, гражданами которого они являются, то есть Армении. Россияне создают условия для безопасного продвижения процессов реинтеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское государство, однако кто обеспечит их собственную безопасность?

Этот вопрос становится еще актуальнее после недавних заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что вопрос "статуса" Карабаха в рамках армяно-азербайджанского урегулирования был закрыт еще летом 2016 года, когда стороны приняли в качестве основы позицию Совета Безопасности ООН о территориальной целостности Азербайджана, а также о том, что азербайджанское население обязательно вернется в родные земли в Карабахе. Оба положения были отвергнуты армянскими политиками, продолжающими играть роль марионеточного "руководства" фейкового режима сепаратистов, созданного Арменией на земле Азербайджана - а значит, сейчас они контролируются деструктивными силами националистов, способными ради оккупации азербайджанских территорий и военного реванша пойти на любые преступления. В том числе и против российских миротворцев.

На фоне растущих угроз от незаконных вооруженных формирований в Карабахе, которые уже не контролируются официальным Ереваном и способны атаковать как возвращающихся на родину людей, так и реализуемые инфраструктурные проекты, ожидаемым было принятие решения о создании в азербайджанской армии специальных бригад коммандос для нейтрализации боевиков. Если иностранные граждане с оружием не желают покинуть землю Азербайджана, а армянские власти не могут или не хотят их вывести, тогда против них должна быть организована оперативная защита. Первая структура коммандос на прошлой неделе была развернута в Гадруте, в непосредственной близости от очага террористической угрозы.

Бригады коммандос - это высокомобильные десантно-штурмовые соединения постоянной готовности, укомплектованные профессионалами-контрактниками и оснащенные новейшей экипировкой и вооружением. Каждая бригада готова к немедленному боевому применению в любое время во всех операционных средах и на любом потенциальном театре военных действий, включая и горы, и города. Коммандос способны вести бой автономно, в изоляции от главных сил, сохраняя при этом единое информационно-коммуникационное пространство. Их наличие в Карабахе - залог обеспечения полноценной безопасности в регионе, в том числе и безопасности российской миротворческой миссии.