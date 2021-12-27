Рябков рассказал, какое значение для России имеет перспектива вхождения Украины в НАТО

27 дек. 12:55

Вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для России такое же важное значение, как и для самой Украины. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Замминистра подчеркнул, что стороны сейчас подошли к черте, за которой "начинают играть совсем другие факторы".

"Значимость этих факторов, их коренное значение для нашего даже самосознания, не говоря уже о геополитическом позиционировании, неоспорима", - цитирует Рябкова ТАСС.

По его словам, те, кто настаивает на том, что Россию надо "поставить в угол, как провинившегося двоечника в классе", недооценивают, что может произойти в дальнейшем. "Они как-то утратили чувство реальности, чувство здравого смысла, надеюсь, они не утратили чувство самосохранения", - подытожил замминистра.

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