Лавров прокомментировал возможность вступления России в НАТО

27 дек. 12:59

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг возможность вступления России в НАТО, так как Запад не хочет иметь сопоставимых по влиянию соперников на мировой арене

"Я такую ситуацию не вижу, потому что весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза, он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене", - приводит слова главы ведомства ТАСС.

По словам Лаврова, Россия имеет серьезные сомнения в том, что НАТО проигнорирует требование Москвы о нерасширении Альянса на Восток.

"У нас серьезные сомнения по поводу того, что главное в наших предложениях, а именно - безусловное требование нерасширения НАТО на восток, не будет замотано", - заявил он.