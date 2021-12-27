В Британии предложили "отдать" Путину Украину в обмен на газ

27 дек. 12:54

Обозреватели британского издания Daily Mail оценили заявление Владимира Путина о принятии военно-технических мер в случае отказа Запада предоставить Москве гарантии безопасности.

По мнению большинства пользователей, Кремль сможет применить ответные меры в случае агрессии.

Так, комментатор под ником The Logisist напомнил, что НАТО обещала не использовать Украину как стратегический объект для нападения на Россию. "Им следует сдержать свое слово, и тогда все будет в порядке", - добавил он.

"НАТО действительно пообещали в 1990-е годы не расширяться. Россия рассматривает альянс как угрозу. Мы ведь тоже не хотели, чтобы советские ракеты размещались на Кубе, а Великобритания не хотела российских баз в Ирландии", – отметил Amcit.

В свою очередь, читатель Timlot64 сожалеет о том, что не Путин является лидером Великобританией.

"Я бы хотел, чтобы Джонсон защищал нас так же, как российский президент защищает свой народ", – подчеркнул пользователь.

Его поддержал обозреватель под ником uhm-truth, который считает, что Путин является настоящим лидером России.

"Путин обеспечил каждому россиянину доступ в ядерный бункер на случай нападения НАТО", – добавил он.

Комментатор Gawjus призвал обменять Украину на газ. "Отдайте Путину Украину, и он даст нам газ", – предложил читатель.

Помимо этого, пользователь Oxide32 отметил, что Британия не сможет воевать с Россией, так как их военным придется сидеть на карантине из-за отсутствия тестов на коронавирус.