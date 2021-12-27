Строительство трассы Джубга-Сочи может быть отложено из-за высокой стоимости

27 дек. 12:51

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что строительство трассы Джубга-Сочи будет отложено, если не получиться снизить стоимость проекта, пишут "Ведомости".

"По трассе от Джубги до Сочи нет пока технических решений. Я сам несколько раз туда вылетал, смотрел. Там был предложен тоннельно-эстакадный вариант строительства. Стоимость дороги уходила при этом за 1,4 трлн рублей. То, что дорогу надо строить для развития региона, – это факт. Но за какие деньги?" - сказал в интервью вице-премьер.

Он добавил, что планируется искать пути снижения стоимости строительства. "Если не найдем возможность снизить стоимость проекта, то отложим его на более поздний период. Договорились, что все-таки заплатим небольшие деньги за полноценное ТЭО. Чтобы посмотреть все варианты трассировки, посмотреть, где можно минимизировать эстакады, где можно минимизировать тоннели", - поделился Хуснуллин.

Сделать проект дешевле можно, если проложить трассу в обход городов. "Также можно изменить некоторые технические решения по строительству дорог. Если комплексно все эти мероприятия посмотреть, можно при первом приближении уже 300 млрд рублей сэкономить", - подчеркнул он.

Сейчас дорога Джубга-Сочи (А-147) - единственная трасса, соединяющая Сочи с другими регионами России. Это загруженный двухполосный горный серпантин. Новая дорога планируется скоростной, четырехполосной и более безопасной.