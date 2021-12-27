Коронавирус отступает от Северной Осетии

27 дек. 12:34

Заболеваемость COVID-19 в Северной Осетии за последнюю неделю снизилась во всех возрастных группах более чем на 20%, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по республике Алан Тибилов, отметив снижение числа обращений и госпитализаций в ковидные стационары региона.

"Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на территории республики показала снижение вновь выявленных случаев во всех возрастных группах. Так, заболеваемость в возрасте от 0 до 17 лет снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 33,5%, в возрастной группе от 18 до 29 лет - на 29,7%, в возрастной группе от 30 до 49 лет - на 27,9%, 50-64 года - на 22%, в возрастной группе 65 лет и старше - на 20,3%", - сказал он в ходе еженедельного аппаратного совещания.

Далее Тибилов отметил, что число обращений в ковидные стационары региона снизилось за неделю на 3,2%, а число госпитализаций упало на 13,6%.