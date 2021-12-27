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Узбекистан упросит систему денежных переводов для трудовых мигрантов

Узбекистан упросит систему денежных переводов для трудовых мигрантов

Власти Узбекистана решили создать единую систему денежных переводов из-за границы в страну, пишет "Интерфакс".

В пресс-службе кабинета министров республики пояснили, что платежная система "Единые трансграничные денежные переводы" появится на базе Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана. В России одним из расчетных банков по международным переводам выступит московская "дочка" НБУ - "Азия-Инвест Банк".

Правительство Узбекистана поручило профильным ведомствам разработать кредитный проект для покрытия расходов на трудоустройство сограждан в России.

В пандемию трудовые мигранты перевели в Узбекистан $6,03 млрд, что на $17,4 млн больше, чем в 2019 году. При этом денежные переводы из России сократились с $5,07 млрд до $4,81 млрд. Центробанк республики прогнозирует объем зарубежных переводов в 2021 году на уровне $8 млрд - на треть больше, чем в прошлом году.

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