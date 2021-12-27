В Казахстане мужчина лишил детский сад 54 млн тенге

27 дек. 12:27

Работника детсада "Акбота" в Жамбылской области осудили за кражу бюджетных средств на сумму 54 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

"Было установлено, что ответственный работник по бюджету детского сада Д.Абибуллаев, используя свое служебное положение, в период с 2018 по 2021 год путем незаконных перечислений на свой карточный счет АО "Народный банк Казахстана" похитил бюджетные средства в общей сумме 54 млн тенге", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Абибуллаева приговорили к шести годам лишения свободы.