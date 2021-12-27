Байрамов рассказал о приоритетах в переговорах между Азербайджаном и Арменией

27 дек. 12:11

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года озвучил главные приоритеты в переговорном процессе с Арменией.

"Главным вопросом сегодня является разблокирование коммуникаций в регионе, признание Арменией международно признанных границ Азербайджана и подписание мирного договора для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнул Байрамов.

Он сообщил, что в ближайшее время Азербайджан обратится в международные арбитражные суды для привлечения Армении к ответственности по нескольким конвенциям. "Дан старт судебным процессам Азербайджана против Армении. Более 100 конвенций нами проанализированы. В кратчайшие сроки в международный арбитраж обратимся в отношении нарушений Арменией двух конвенций - нанесение вреда экологии и окружающей среде, а также незаконное освоение энергетических и природных ресурсов Азербайджана. Это направление - один из приоритетов на 2022 год", - поведал министр.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что одним из самых важных вопросов на повестке дня является также определение границ. "Азербайджан и Армения за почти 30 лет с момента обретения независимости даже не начинали делимитацию границ. Естественно, это ненормальное явление, которое нельзя принять", - пояснил он.

Байрамов акцентировал внимание на том, что новые реалии создали возможность для цивилизованного определения границы и Азербайджан неоднократно призывал к этому. "В документе по итогам встречи в Сочи 26 ноября между лидерами впервые была отражена необходимость начала этого процесса в трехстороннем формате. Также хочу отметить, что подобная инициатива, пусть и не отраженная в официальном документе в формате трехсторонних заявлений, была озвучена еще в мае этого года, и азербайджанская сторона ответила взаимностью на нее, дала согласие на создание Рабочей группы. Но тогда Армения выдвинула некоторые инициативы, неприемлемые для Азербайджана", - заявил глава МИД Азербайджана.

Кроме того, он напомнил, что последняя на данный момент встреча на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении состоялась в Москве 1 декабря. "По моей информации, она продлилась до поздней ночи. Остается много открытых вопросов, однако имеются договоренности о продолжении контактов. При этом эти контакты будут в различных форматах. В частности, вице-премьер РФ Алексей Оверчук был в Москве недавно, потом в Ереване. Так что работа идет", - уточнил Байрамов.