В России нет причин для скачкообразного роста цен в 2022 году

27 дек. 12:07

С начала нового года в России не ожидается скачкообразного роста цен на продукты, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Для скачкообразного роста цен нет никаких предпосылок. Урожай по многим культурам собран хороший. По масличным очень хороший урожай – 23 млн тонн. По сахарной свекле – 40 млн т. По зерновым, пшеница в том числе – 123 млн т, 77 млн т – пшеница", - сообщила она в эфире телеканала "Россия 24".

По словам вице-премьера, в 2021 году рост цен на продукты был связан с импортом. "По данным ФАО, международной организации, инфляция продовольственная в мире в этом году составила выше 30%, там 31 с небольшим процента. В РФ продовольственная инфляция превысила 10% - 10,9%, по данным этого года", - отметила Абрамченко.