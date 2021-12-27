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Лукашенко пригласил президента Израиля посетить Беларусь

Лукашенко пригласил президента Израиля посетить Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего израильского коллегу Ицхака Герцога посетить республику, сообщает пресс-служба белорусского лидера по итогам переговоров.

"В ходе беседы главы государств обсудили график контактов в возможное и удобное в связи с пандемией время. Александр Лукашенко пригласил коллегу посетить малую родину", - говоритсяв сообщении.

В пресс-службе отметили, что "сам Ицхак Герцог из Березино, а супруга его из Гомеля", передает ТАСС.

Также в ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, направления их развития и комплекс гуманитарных вопросов.

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