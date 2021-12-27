Ларс перезапустили после лавины

27 дек. 12:05

Как сообщает Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, движение на центральной автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта.

Ранее сообщалось, что участок дороги Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт для машин с прицепом и полуприцепом из-за интенсивного снегопада, гололеда и опасности схода лавин.

"Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться в непрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели", - пишет Sputnik Грузия.

Сообщается также, что на участке Гудаури-Коби движение транспорта с прицепами, полуприцепами и автобусов вместимостью более 30 пассажиров в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке.