Матвиенко призвала к 100% вакцинации россиян

27 дек. 12:00

Для достижения коллективного иммунитета в России, нужна 100% вакцинация граждан, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.

Напомним, что в ходе состоявшейся 17-й пресс-конференции президента России Владимира Путина с журналистами, глава государства заявлял о том, что коллективный иммунитет в России составляет 59,4%, но это "низкий уровень".

"Мы должны достичь коллективного иммунитета, для этого нужна 100% вакцинация наших граждан", - подчеркнула она.

Далее Матвиенко отметила, что, по мнению медиков и экспертов, в ноябре и декабре шла очень активная вакцинация граждан, это "дало свои результаты, они очевидны". "Тем не менее мы должны понимать, что пока еще ковид мы не победили", - обратила внимание она.