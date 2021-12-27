В России выявили 23 210 новых случаев коронавируса

27 дек. 11:39

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 23,2 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 23 210 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 846 (8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 239, в Петербурге - 1 834, в Московской области - 1 616. В Краснодарском крае новых случаев 484, в Ставропольском крае - 316, в Дагестане - 131, в Крыму - 115, в Кабардино-Балкарии - 95, в Адыгее - 85, в Северной Осетии - 75, в Чечне - 71, в Ингушетии - 68, в Карачаево-Черкесии - 65.

Суточный прирост составил 0,22%, общее число инфицированных в России достигло 10 415 230 человек.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 33 715 человек, за весь период - 9 293 486 человек.

Умерли за сутки 937 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 305 155 человек.