Анкара и Ереван начнут улучшать отношения в Москве

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что первая встреча представителей Турции и Армении по нормализации отношений состоится в Москве.

"Назначены спецпредставители по нормализации с Арменией. Первая встреча будет в Москве. Надеемся, что Армения будет действовать в рамках международного права", - приводит слова главы ведомства РИА Новости.

По словам Чавушоглу, авиарейсы между Стамбулом и Ереваном откроются в ближайшие дни.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев, интерес Турции в нормализации отношений с Арменией является прагматическим.

"Прежде всего, Турции важно получить наиболее короткое транспортное сообщение с Азербайджаном и не только. Если будет открыта дорога через юг Армении, она даст прямой, а не обходной, как сейчас, доступ к тюркским государствам, включая и Азербайджан, и государства Центральной Азии", - в первую очередь сказал он.

"Также Турция полагает, что, если Армения будет вовлечена в процессы, которые проходят в Закавказье и в Центральной Азии, то она убавит градус негативной риторики и ограничит свою деятельность по продвижению националистических территориальных претензий и признания событий времен Первой мировой войны "геноцидом армян"", - добавил Амур Гаджиев.

"Таким образом, Турции важно попробовать через торгово-экономические контракты повлиять на антитурецкую политику не только армянских властей, но и армянской диаспоры по всему миру. Интерес Анкары – снизить общую антитурецкую активность армян. При этом она также учитывает, что в нормализации армяно-турецких отношений заинтересованы и глобальные игроки, что Турция также может использовать в своих целях", - обратил внимание директор Центра изучения современной Турции.