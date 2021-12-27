Психолог рассказала, как выявить "предновогоднюю депрессию"

27 дек. 11:22

Новый год - любимый многими праздник, но иногда в декабре накрывает "предновогодняя депрессия", о том, что на нее указывает и как побороть это состояние, рассказала психолог Любовь Крушинских, пишут "Известия".

"Для многих людей новогодние праздники связаны с детским ожиданием чуда, так как наш внутренний ребенок ждет этого чуда и радости. Но иногда чудо не случается", - пояснила специалист.

Дети в нас радуются простым вещам - мандаринам, шоколадкам, ожиданию подарков. "А мы вместо этих простых радостей стали по-взрослому подводить итоги, ставить цели и задачи на будущий год", - указала Крушинских.

Сложное эмоциональное состояние сродни депрессии может возникать перед любыми праздниками, чаще всего - перед днем рождения или Новым годом.

Симптомы такого состояния: отсутствие жизненной энергии; склонность к уединению; пониженное настроение; беспокойный сон; разочарование или отчаяние; перепады настроения.

Причиной депрессивного состояния обычно становится ситуация, когда затрачено слишком много сил на достижение каких-либо целей, а результат не доставляет удовольствия, либо оказывается меньше вложенных усилий. Хандра может напасть и если у человека не оправдались ожидания от других людей, тогда ощущается разочарование и предательство. Одиночество и время подводить итоги также способствует появлению депрессивного состоянии перед Новым годом.

Однако, напоминает психолог, негативные опыт - тоже опыт, из него следует извлечь ценные уроки и принять реальную ситуацию. Может выясниться, что при планировании не были учтены все факторы, в таком случае может оказаться, что человек сделал все, что мог в конкретных обстоятельствах. Подводя итоги, стоит задуматься, "что я узнал нового о себе?", "как преодолевал трудности?", "за что я могу поблагодарить себя?", "как я заботился о себе, чтобы у меня были силы?".

Праздничные дни полезно использовать на восстановление, набираться сил и бережно относиться к себе, добавила Крушинских.