Минздрав Грузии возглавил бывший банкир

27 дек. 11:14

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о том, что Минздрав республики возглавит действующий заместитель министра обороны Зураб Азарашвили.

"Сегодня я вам представляю нового министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, господина Зураба Азарашвили", - сказал он в ходе брифинга.

У Азарашвили большой опыт работы банкиром, проработал в банковской системе с 2000 по 2020 год. Далее возглавлял тбилисский авиационный завод "Тбилавиамшени", государственный военный научно-технический центр "Дельта". Со 2 февраля 2021 года был заместителем министра обороны Грузии.