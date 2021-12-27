В США назвали Россию сверхдержавой

27 дек. 11:14

Преподаватель американского колледжа Макалестер Эндрю Латам заявил, что, несмотря на то, что Россию считают "несостоявшимся государством", реальность значительно отличается от ложных западных представлений.

По словам профессора, она давно "играет далеко не эпизодическую роль" на международной арене.

"Россия однозначно заслуживает статуса великой державы – страны, обладающей как сильными инструментами национальной власти, так и желанием их использовать для влияния на мировую политику", – написал он в своей статье для The Hill.

Он отметил, что России удалось провести радикальную модернизацию ядерных и обычных вооружений, развить "мягкую силу", создав огромный арсенал инструментов для появления образа доброжелательного государства и привлечения поддержки.

Автор подчеркнул, что Москва также использует "soft power", при помощи которой предоставляет гуманитарную помощь, списывает долги и обеспечивает безопасность через мировые организации.

"Наконец Россия активно продвигает идею о существовании жизнеспособных альтернатив вырождающейся западной демократии", – добавил Латам.

В заключение профессор сообщил, что США смогут сделать шаг навстречу стратегической ясности после того, как любая американская стратегия будет учитывать силу России.