Дресс-код студентов и язык обучения в Узбекистане будут устанавливать учебные заведения

27 дек. 10:55

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о предоставлении вузам, колледжам и лицеям права самостоятельно определять требования к форме одежды студентов, а также устанавливать другие требования.

Согласно постановлению президента, теперь учебные заведения смогут сами определять правила внутреннего распорядка, требования к форме одежды учащихся, переводить в государственные вузы иностранных студентов утверждать порядок прохождения студентами практики.

Также вузы смогут утверждать учебные планы и программы, выбирать язык и форму обучения, решать вопросы о сроках продолжительности обучения по направлениям образования бакалавриата и специальностям магистратуры, вводить заочную, дистанционную и вечернюю формы обучения на этапе магистратуры, определять стоимость обучения в докторантуре, внедрять систему присвоения дуальной квалификации.

Кроме того, учебные заведения получат право создавать и издавать учебники, другую учебную и научную литературу на основе собственных грифов, а также открывать новые и упразднять действующие направления образования.

Ранее все эти решения утверждались Министерством высшего и среднего специального образования и правительством Узбекистана.