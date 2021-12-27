Путин призвал тщательнее охранять воздух

27 дек. 11:00

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой до 15 июля решить вопрос с введением режима постоянного госконтроля над соблюдением требований по охране атмосферного воздуха.

"Правительству РФ совместно с Госдумой Федерального Собрания РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих ... введение режима постоянного государственного контроля (надзора) на квотируемых объектах при осуществлении федерального государственного экологического контроля (надзора) в части соблюдения требований, направленных на обеспечение охраны атмосферного воздуха и достижение установленных квот выбросов", - говорится в поручении главы государства, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что президент назвонил срок выполнения поручения - 15 июля. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.