Двое уроженцев Ставрополья задержаны за нападение на Дагестан в 1999 году

27 дек. 10:49

ЦОС ФСБ сообщил о задержании двух членов группировки Шамиля Басаева, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году.

По данным ведомства, были обнаружены доказательства участия в преступлении уроженцев Ставрополья Ильхана Канмурзаева и Каирбека Бакиева.

В ФСБ заявили, что участники нападения на Дагестан задержаны и доставлены в орган предварительного следствия.

Помимо этого, в СКР сообщили об аресте Бакиева.

"Указанные лица являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных части 2 статьи 209 УК РФ, статьи 279 УК РФ, статьи 317 УК РФ ("бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов")", - говорится в сообщении.