МИД РФ: Москва прорабатывает предложение созвать Совет Россия — НАТО

27 дек. 10:35

Россия прорабатывает предложение Альянса созвать 12 января Совет Россия-НАТО, для этого необходимо решить ряд вопросов, в том числе с составом делегации, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил о намерении созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января.

"Мы прорабатываем. Надо рассмотреть много вопросов, в том числе и состав делегации. Как известно, в результате недружественных действий НАТО у нас нет не только посла, но и вообще ни одного аккредитованного при НАТО ни дипломата, ни военного представителя. Поэтому все эти вопросы рассматриваются", - приводит его слова РИА Новости.

При этом замглавы МИД России подчеркнул, что в настоящее время физически некому участвовать, предположив, что если будет принято положительное решение, в Брюссель поедет делегация из Москвы.

По мнению Грушко, основной темой Совета станут российские предложения по гарантиям безопасности и вопрос о нерасширении НАТО.

"Мы исходим из того, что предметом рассмотрения будут все наши предложения, включая нерасширение НАТО", - добавил он.