Рабочий едва не обварился насмерть в Петропавловске

27 дек. 10:35

Рабочий-огнеупорщик получил обширные ожоги тела в результате аварии на городской теплоэлектроцентрали Петропавловска.

По данным пресс-службы АО "Севказэнерго", в котельном цехе Петропавловской ТЭЦ-2 при запуске в работу котлоагрегата №3 произошел разрыв водоотпускной трубы.

Пострадавший был госпитализирован. Причину ЧП установит специальная комиссия, которую сформирует управление государственной инспекции труда акимата Северо-Казахстанской области.

По словам медиков, за 30 минут до поступления у пациента случилась травма на производстве – термический ожог паром с общей площадью поражения тела в 40%. При поступлении в травмпункте осмотрен врачами травматологом, терапевтом, анестезиологом-реаниматологом. "Из травмпункта переведен в отделение реанимации, тяжесть его состояния обусловлена ожоговым шоком, площадью поражения и болевым синдромом", - цитирует Sputnik Казахстан.

Уточняется, что сейчас состояние пациента остается тяжелым, он находится в реанимации.